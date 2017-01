26 maggio 2014 Alena Seredova e Ilaria D'Amico, due stili a confronto Entrambe senza Gigi Buffon. La showgirl allo Juventus Stadium per un picnic, la giornalista impegnata negli studi televisivi Tweet google 0 Invia ad un amico

09:16 - Alena Seredova, picnic allo Juventus Stadium e foto felici con le amiche. Ilaria D'Amico, impeccabile e in tiro per andare in tv, beccata mentre scende dal taxi a Milano. Continua su binari ben separati il gossip dei Buffon e mentre lui è impegnato con la nazionale italiana in vista dei Mondiali, la sua ex si rilassa in campo con i figli, mentre la giornalista di Sky si dedica agli impegni professionali. E all'anulare spunta un brillocco...

Nonostante la separazione consensuale e quindi la parola fine sulla storia tra Alena Seredova e Gigi Buffon, continua l'attenzione mediatica per i protagonisti, tanto amati dai fan. La Seredova cinguetta sui social mostrando sorrisi e gratitudine per i follower che in questo periodo la stanno sostenendo. Trascorre il tempo con i figli e le amiche, ma non abbandona il terreno di gioco, postando foto felici sul tappeto verde di Torino.



Nel mirino dei paparazzi, invece, la D'Amico intercettata mentre scende dal taxi in direzione degli studi televisivi. Jeans bianchi attillati, camicia bianca e giacca marrone in lino con sandali e borsa griffatissimi, la telegiornalista osserva sorniona i flash nascosta dietro gli occhiali da sole e mostra il suo look elegante e perfetto.