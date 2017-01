Alena Seredova "dimentica" Buffon ed esce già con un altro uomo

12:10 - Il primo gol, prima dei Mondiali, Gigi Buffon lo deve incassare in famiglia, anzi nella sua ex famiglia. Alena Seredova infatti non perde tempo a piangere sullo "sgarbo" ricevuto dall'ex, sempre più preso da Ilaria D'Amico, e mette già fine al suo stato di single tradita. Ad una festa a Milano la modella ceca non era sola. Con lei un affascinante accompagnatore, con cui scambia tenerezze, confidenze e un bacio, come mostra Novella 2000.

Pizzicata dai paparazzi Alena non sfugge al gossip, che la insegue ormai da quando tutta questa storia è cominciata. Elegante e raffinata come sempre, una volta lasciato il ristorante Petit Bistrot, che, pochi giorni fa ha festeggiato i 4 anni di attività con tanti ospiti vip, la modella si fa accompagnare al suo Suv da un "amico", un distinto e altrettanto elegante signore tutto rasato e molto disinvolto. Tra i due l'intesa è innegabile, camminano vicini a braccetto e Novella 2000 riesce ad immortalarli anche mentre, nell'auto di lei, sembra si stiano baciando.

Era da anni che Alena non veniva fotografata insieme ad un altro uomo che non fosse suo marito.



Chiunque lui sia comunque e qualunque sia il loro rapporto, quel che sembra certo è che la Seredova ha deciso di archiviare il caso Buffon. Non che finora si sia disperata o abbia mostrato il cuore particolarmente spezzato. La modella ha sempre mantenuto un perfetto aplomb, self control da vendere e sorriso sulle labbra. Per il bene dei bambini, ha sempre detto lei.

Tranne in Tribunale forse, dove il suo volto cupo era l'espressione di tutta la tensione di mesi, in netto contrasto al sorriso un po' baldanzoso di Gigi. Per il resto però niente drammi, niente scenate. Buffon stesso lo ha riconosciuto: "Alena è stata splendida".

Adesso però la modella esce allo scoperto e, sempre senza clamori o proclami, ripaga il suo ex portiere con la stessa moneta.