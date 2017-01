2 luglio 2014 Alba Parietti si spoglia per il suo compleanno La conduttrice e opinionista compie 53 anni e si mette in topless nel suo buen retiro a Ibiza Tweet google 0 Invia ad un amico

11:17 - Stessa spiaggia, stesso mare, stesso topless. Alba Parietti compie oggi 53 anni e si spoglia, disinibita e in perfetta forma, come una ragazzina. L'avevamo lasciata a Ibiza, poche settimane fa, seno al vento e panama in testa, la ritroviamo sulla stessa isola con il prosperoso décolleté ancora in piena libertà. La bella conduttrice si rilassa, fa un bagno e pratica l'abbronzatura... quasi integrale.

Ai siparietti senza reggiseno in spiaggia Alba ha ormai abituato tutti, paparazzi in pole position, sempre pronti ad immortalarla in topless nella sua isola del cuore, il suo buen retiro. Non c'è estate che si rispetti senza che lei non si spogli. Da nascondere del resto la signora Parietti non ha proprio nulla. Le sue curve, a 53 anni, sono ancora mozzafiato e il seno a prova di gravità e per festeggiare il suo compleanno Alba mette tutto in mostra. Il tempo per lei non sembra essere mai passato.