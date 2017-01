Aida Yespica, un bikini da sogno

12:40 - Vacanze lunghe quelle di Aida Yespica. Se il Capodanno l'aveva vista protagonista di un super festa a Santo Domingo, in compagnia del fidanzato Roger Jenkins, ora la party girl venezuelana si rilassa con le amiche a Palmilla, in Messico. Ecco gli scatti social in bikini, mentre i commenti dei fan si sprecano: il corpo di Aida riaccende anche le più nascoste fantasie.

Anche se è in compagnia di amiche belle almeno quanto lei, Aida non sembra temere la competizione. E fa bene. Sensuale e ammiccante, provocante e divertente, la Yespica gioca con l'obiettivo, maliziosa. Il costume a fascia dalla stampa etnica stringe le curve al punto giusto, offrendo così uno spettacolo ancor più sexy del suo décolleté.



E se il bikini non è certo una novità, Aida stupisce anche con il costume intero: lo scollo profondo delizia e ammalia, mentre lei, sorridente, brinda al nuovo anno con una birra, in compagnia di un amico. Rogerg Jenkins ha tra le mani una vera pantera e, a giudicare da come la stringe nelle foto, non ha alcuna intenzione di lasciarsela scappare...