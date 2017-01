23 settembre 2014 Aida Yespica si sfoga al poligono di tiro Dopo il tradimento di Roger sbollisce la rabbia sparando ad una sagoma a Las Vegas Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:14 - Il tradimento di Roger Jenkins con la sua cara amica Simona Ilaria Di Michele non è ancora un capitolo chiuso, e per sfogarsi e canalizzare la rabbia Aida Yespica si dà alle esercitazioni di tiro in un Poligono a Las Vegas. Super sexy in un mini dress nero la showgirl venezuelana prende la mira e punta al cuore della sagoma sparando una serie di colpi ben assestati...vendetta, virtuale, è compiuta.

"Credo tutto accada x una ragione. Alle persone cambiano xke tu possa imparare a lasciarle andare via. Le cose vanno male xke tu la possa apprezzare quando invece vanno bene,credi alle bugie perché poi imparerai a non fidarti di nessuno tranne che de te stesso, e qualche volte le cose buone vanno in pezzi perché cose migliore possano accadere", cinguettava la Yespica su Instagram pochi giorni fa. La fine della sua love story con Roger brucia ancora, ma lei ce la sta mettendo tutta per archiviare "il caso" e così è volata a Las Vegas. Serate glam e Poligono per sbollire il rancore nella città del "peccato": "Después de la tormenta siempre llega la calma, pero se que después de ti no queda nada!", cinguetta, pronta per uscire in total black, sexy e seducente come sempre, ovvero :"Dopo la tormenta arriva sempre la calma, però dopo di te non c'è nulla!". Insomma anche la sua bella vita accanto al ricco fidanzato si è conclusa, la showgirl non si perde d'animo, the show, il suo show, "must go on..."!