Aida Yespica, mezza nuda nella Spa a Parigi

11:51 - Capelli bagnati, corpo nudo e una mano a coprirsi il seno in modo intrigante e sensuale. Aida Yespica è a Parigi e cinguetta dalla Spa in cui si trova mostrando prima le sue gambe nude e sexy, poi il suo mezzo busto in uno scatto che lascia sognare i followers. Poche ore prima si trovava a Londra per un party tra amici, ora è volata nella capitale francese e non dimentica una “sosta” rilassante.

La Yespica posta la foto insieme all'amica Claudia Galanti, forse è volata a Parigi proprio per fare visita alle neomamma che settimana scorsa ha avuto la sua terzogenita dal compagno Arnaud Mimran. Ma tra un cinguettio e l'altro Aida si mostra in versione attraente mezza nuda mentre si dedica al suo corpo. Il seno è coperto maliziosamente da una mano, lasciando tutto il resto all'immaginazione dei fan.