Aida Yespica, con Roger Jenkins c'è aria di crisi

10:45 - Aria di crisi tra Aida Yespica e Roger Jenkins. Secondo il settimanale Diva e Donna la showgirl si sarebbe sfogata con le amiche, salvo poi cancellare tutte le loro foto "in love" postate sui social. Se fossero voci fondate sarebbe la fine dell'ennesima storia d'amore per l'argentina. Dopo Matteo Ferrari e il matrimonio lampo con Leo Gonzales, anche la love story con Jenkins sembra arrivata al capolinea...

Chissà se sarà solo una cosa momentanea. La vita sentimentale da Aida è da sempre molto movimentata. L'argentina dalle curve focose e dal cuore ballerino non trova pace e salta da un fidanzamento all'altro, nell'attesa di trovare l'uomo giusto... E Jenkins sembrava avere tutte le carte in regola.



Incontrato subito dopo il matrimonio lampo con Leo Gonzales, il finanziere britannico l'aveva conquistata con sorrisi e jet privati, vacanze esclusive e yacht di lusso. La crisi, però, è arrivata lo stesso. Eppure non dovrebbe essere poi così difficile far capitolare il Principe Azzurro, visto il corpo mozzafiato di Aida e le sue movenza da gattina. Per ora, a consolarla, ci pensano il lavoro e il suo bambino, Aaron. Al resto ci penserà il tempo...