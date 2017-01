18 marzo 2014 Aida Yespica con le sue curve strega il Canada e riconquista il milionario inglese perduto La modella venezuelana ha posato per Sharp For Men, che scrive: "Meglio lei che il petrolio". Mentre sull'Instagram della panterona latinoamericana spunta una foto che dimostra il ritorno di fiamma con l'ex banchiere della Barclays Jenkins Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:53 - Aida Yespica più bella che mai nel servizio fotografico di Sharp For Men. La venezuelana è infatti in formissima. Sexy e sinuosa, mostra le sue curve in bikini e non. La Yespica è magnetica. Tanto che lo stesso magazine canadese è rimasto stregato dalla sua bellezza latinoamericana e titola: "L'unico prodotto dell'export del Venezuela a cui noi siamo realmente interessati. (Ci dispiace per il petrolio, ma lei è decisamente meglio)".

Dopo aver conquistato le prime pagine delle riviste patinate facendosi conoscere sulle passerelle milanesi e ottenendo notorietà in tutta l'Italia, Aida con le sue curve è riuscita ad ammaliare anche Canada e canadesi e riprendersi l'amor perduto. Sul suo Instagram infatti la showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae a Londra abbracciata al milionario inglese, Roger Jenkins. La bella venezuelana scrive: "Love ya" e fa un cuoricino. Soffiando via l'aria di crisi, che li aveva allontanati.