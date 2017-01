Agnese Renzi in bikini sulla spiaggia di Rimini

10:52 - Un prezioso ed elegante bikini bianco in macramè a fascia, uno slip che contiene appena le forme ma mette in risalto le curve, un'abbronzatura delicata, occhialoni e infradito: ecco la signora Renzi in spiaggia. Prima di volare in Vietnam con il marito Matteo, la first lady si è concessa due giorni sulla riviera romagnola con i figli. E le foto di Oggi mostrano il fisico perfetto di Agnese Landini distesa al sole.

Gioca con i figli, si scatena nella partita di beach-volley, si regala qualche selfie in due pezzi e chiacchiera con la cognata. Per la minivacanza a Rimini Agnese Renzi sceglie un profilo da “very normal people”. Niente auto blu, niente capricci da first lady. Solo tante coccole con i bambini, un pranzo frugale, una bella compagnia di amici. In bikini sfoggia una forma davvero smagliante e anche mentre gioca a pallavolo sembra cavarsela proprio bene. La prima prova (bikini) è superata a pieni voti...