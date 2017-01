Adriana Lima annuncia la separazione

14:01 - Per una come la top model brasiliana Adriana Lima, cattolica fervente - ha giurato di essere arrivata illibata all'altare - non deve essere facile annunciare la separazione dal marito, il cestista serbo Marko Jaric, dopo 5 anni di matrimonio. Eppure pare che i due fossero in crisi da tempo, e neppure le due figlie Sienna e Valentina sono riuscite a tenerli uniti. Ora la coppia è uscita allo scoperto con un comunicato: "Abbiamo deciso di separarci".

La coppia si era sposata il giorno di San Valentino del 2009 e non aveva mai dato segnali di crisi. Tanto che Adriana e Marko apparivano sempre sorridenti con le due figlie in tutte le occasioni mondane. I motivi della separazione non si conoscono e nella nota diramata dai siti brasiliani entrambi chiedono "rispetto verso la privacy della nostra famiglia in questo delicato capitolo di vita che tutti noi stiamo attraversando".