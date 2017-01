Acrobazie vip, guarda chi osa di più

16:28 - Stanche delle solite foto statiche, dei selfie, della "duck face" che spopolano sui social, le vip hanno deciso di movimentare i loro account. E così, tra una posa e un bikini, eccole in versione... acrobatica. Tra chi si fa aiutare dalla sua dolce metà, vedi Belen, chi si improvvisa maestra di yoga, come Alessia Marcuzzi, e chi usa la panchina come nuovo attrezzo ginnico, l'atletica Laura Torrisi, l'estate vip è all'insegna delle pose azzardate!

Insieme in palestra Stefano De Martino e la sua mogliettina Belen non resistono e... danno spettacolo. In pose degne di due contorsionisti del circo, i DeMartinez provano a sfidare le leggi della gravità solo per darsi un bacio "artistico". In coppia anche Valentina Vignali e Stefano Laudoni, che tiene la sua fedele cestista a testa in giù. Salta di felicità la neosposina Elena Santarelli in Corradi, mentre sfoggia il suo fisico sempre più perfetto. Il matrimonio, a lei, ha di sicuro fatto bene.



Ginnastica alternativa per Laura Torrisi e Elisabetta Gregoraci. Mentre Lady Briatore approfitta del lettino per allenare un po' il suo interno coscia, la compagna di Leonardo Pieraccioni usa una panchina per un po' di stretching alle gambe. Federica Fontana saltella mostrando il lato B mentre Federica Nargi gioca a fare la sirenetta in diretta dai Caraibi. Un salto altissimo si trasforma in un tuffo da coefficiente di difficoltà piuttosto elevato...



Alessia Marcuzzi approfitta della spiaggia di Formentera per dare prova delle sua abilità con lo yoga. Tra gambe incrociate e saluto al sole, la Pinella dimostra di avere un'elasticità degna di una ballerina. Melita Toniolo, invece, incurante del pericolo, fa l'equilibrista durante un giro sulla ruota panoramica a Rimini.