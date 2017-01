"Farfalla" in vista, il look lo insegna Belen

08:47 - La "farfallina" più celebre è la sua. La discesa di Belen Rodriguez delle scale di Sanremo passerà alla storia come uno dei momenti più erotici di sempre. Lo spacco esagerato che si spostò un po' troppo facendo vedere il tatuaggio all'inguine creò scalpore e mandò alle stelle l'audience. Da allora è diventato uno dei look più copiati, da Paris Hilton a Tania Cagnotto fino ad Alessandra Ambrosio tutte come Belen...

Alessandra Ambrosio e Paris Hilton puntano tutto sull'effetto rosa shocking anche se a fare "scandalo" è l'apertura esagerata. Non sono solo le gambe, infatti, ad essere messe in mostra. A giudicare dagli scatti intimi dei paparazzi, l'ereditiera americana non portava gli slip mentre l'Angelo di Victoria's Secret lascia il beneficio del dubbio.



Irina Shayk osa alla Milano Fashion Week con un abito corto blu dallo spacco sul davanti. Basta una falcata delle sue per lasciar intravedere quel tanto che basta a far scattare l'immaginazione. Stessa scelta per Antonella Mosetti che opta per un look esageratamente sexy con gambe ben in vista. Esagerata anche Natalia Bush che sceglie un vestito dorato dalle trasparenze decisamente provocanti: la sua "farfallina" è davvero ad un passo dall'essere scoperta...



E' stato il palco dell'Ariston però, ancora una volta, a deliziare il pubblico interessato alle visuali ad alto tasso erotico. Prima Tania Cagnotto che con movimenti sinuosi ha lasciato intravedere più del necessario poi Simona Molinari, che ha sfoggiato trasparenze che evidenziavano non solo la sua perfetta silhouette ma anche l'assenza della lingerie.