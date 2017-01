Vip sorpresi col boccone in bocca

12:44 - A volte ci cascano anche i vip. Sempre a dieta, per tradizione, raramente si lasciano pizzicare mentre ingoiano il boccone prelibato. Nessuno però resiste alla tentazione social di postare qualche peccato di gola. E, a volte, sono i paparazzi ad immortalare il fatidico momento. Ne sa qualcosa l'ex velina Costanza Caracciolo, fotografata proprio nel momento decisivo: bocca aperta e pastasciutta in arrivo.

Stessa sorte per Ambra Angiolini che regala ai fotografi di Novella 2000 un vero e proprio book. Bocca piena di insalta, con tanto di fogliolina che spunta biricchina, guance gonfie e sguardo "perso", l'attrice sembra non mangiare da mesi, visto le smorfie che fa. Visibilmente felice Alessandra Amoroso che scatta proprio quando è in procinto di addentare una torta tutta piena di caramelle.



Le ex veline Giulia Calcaterra e Federica Nargi, invece, si accontentano di mordicchiare un cupcake per non infierire sulla linea. Fanatiche del junk food due angeli di Victoria's Secrets. Alessandra Ambrosio addenta soddisfatta una patatina fritta e sulla forchetta un pezzo di filetto alla Wellington mentre Candice Swanepoel lascia all'amica l'onore di leccare il ketchup direttamente dalla confezione. E che dire di Cara Delevingne che prima della sfilata smangiucchia del bacon arrostito?



Occhi chiusi ed espressione sofferta per La Pina. La deejay sembra assaggiare del cibo kosher un pochino controvoglia. Facce buffe per le seconde arrivate di Pechino Express, Ariadna Romero e Francesca Fioretti. La brasiliana addenta il panino dell'amica che non sembra affatto indispettirsi, visto i morsi voraci dal suo lato. Anche Claudia Galanti si concede una foto con boccone, anche se quel broccoletto non sembra proprio appetitoso.