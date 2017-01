Vip single sotto l'albero di Natale

12:33 - Hanno chiuso storie importanti o non le aprono da tempo, hanno gusti difficili o scelgono sempre quello sbagliato... Da Alessia Marcuzzi a Cecilia Capriotti, passando per Elisabetta Canalis e Antonella Mosetti, ecco le vip single e senza legami del 2013. Sfidanzate e nemmeno tanto scontente.

La lista è lunga, le vip non accompagnate sono tutte in attesa. Chi sarà la prima a trovare il principe azzurro? Dopo Francesco Facchinetti, con cui ha fatto anche una bambina, Alessia Marcuzzi sembra la single più inossidabile e attorno a lei non "ronzano" uomini da un bel po'. A differenza di Elisabetta Canalis, dopo la love story con George Clooney, lei ne ha avuti eccome, ma niente di serio. In quanto all'orologio biologico per l'ex velina 35enne le lancette sembrano ferme. Il suo istinto materno è pienamente appagato dai suoi cagnolini Piero e Mia.



Stanno bene nella loro singletudine, almeno così pare, anche Cecilia Capriotti e Francesca Fioretti. La prima però ha di recente rilasciato un'intervista che potrebbe ribaltare la sua posizione:"Non posso definirmi completamente single visto che ho un interesse, ricambiato, per una persona. Ma questa volta voglio andare con i piedi di piombo, non intendo accontentarmi, sogno l’amore con la A maiuscola, altrimenti non vale la pena...". Per ora però, fino all'ufficializzazione la sexy showgirl di Ascoli Piceno si "diverte" a sfoderare sui social le sue armi seduttive appena può, seno prosperoso e curve conturbanti. La seconda si butta sulle relazioni lesbo-chic. Per gioco certo, ma per ora questo passa il convento. Antonella Mosetti vive, come ha dichiarato lei stessa, nel ricordo di Aldo Montano, con cui ha rotto dopo una storia durata sei anni.



Ci ha riprovato con il calciatore Matteo Guazzo, ma non ha funzionato e adesso è una single... sommersa dai ricordi. Tira e molla continuo tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini, al centro del gossip fin dal 2011, quando lei mollò Luca Marin, adesso stabilmente in coppia con Guendalina Canessa. Dopo un break riflessivo Fede e Filippo erano tornati insieme. Adesso però la separazione sembra definitiva, almeno fino al prossimo giro. Restano al palo anche Nicole Minetti, emigrata in America e Cristina Buccino, ex fidanzata del figlio di Gigi D'Alessio, Claudio ed è mistero invece su Barbara d'Urso, pizzicata sempre più spesso accanto a Felice Massa, che in molti danno come il suo attuale fidanzato, ma che continua a dichiararsi single. Chiude il 2013 senza un uomo anche Eleonora Pedron, dopo 8 anni d'amore con Max Biaggi, finiti la scorsa estate. Trovare l'anima gemella è davvero un'impresa ardua e difficile, anche per le vip!