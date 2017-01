Vip senza trucco e senza inganno

11:28 - Via il fondotinta, la cipria, il mascara. Le star vogliono mostrarsi ai loro seguaci sui social network al naturale senza make up e ciglia finte. La più bella è Rosie Huntington-Whiteley che regala uno scatto in lingerie di seta nera e pizzo con il volto privo di qualsiasi copertura. L'angelo di Victoria's Secret sembra quasi un'adolescente.

Le sorelle Rodriguez non potevano esimersi dal dare il proprio contributo a questa moda internettiana. Ecco allora Cecilia tra le lenzuola con il cagnolino e Belen a letto. Entrambe rigorosamente struccate.



Scatto quasi identico per l'ex velina mora Alessia Reato: la prima istantanea del giorno si fa già al risveglio e prima del trucco.



Faccia sfatta post palestra e ricoperta solo da goccioline di sudore per Juliana Moreira che si fotografa con un'amica compagna di allenamento.



La bionda Eva Riccobono fa uno scatto casalingo in canotta e senza trucco coi capelli scombinati, ma è sempre bellissima.



Elisabetta Canalis è a letto col suo cucciolo col volto struccato prima di appisolarsi.



Stefania Orlando si fa uno scatto dopo la doccia. Al naturale, con l'asciugamano a turbante sui capelli bagnati.