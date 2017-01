Vip, quando va di moda il look "sciatto"

11:43 - Forse una liberazione dopo i lustrini dei red carpet, con abiti lunghi per le lei e smoking ingessati per i lui. Forse la scocciatura di togliersi gli abiti casalinghi per brevi tragitti. Fatto sta che i volti noti sia italiani che esteri vengono spesso beccati dai paparazzi in mise tutt'altro che glamour. Magari la sciatteria è lo status symbol di chi non crede di dover dimostrare nulla...

Decisamente poco principesca Stephanie di Monaco immortalata dai fotografi di Chi mentre tiene la spesa fatta al supermercato in mano. Felpona grigia extralarge e pantaloni scuri in tessuto tecnico, Stephanie ha i capelli raccolti in un codino e il volto struccato.



Kim Basinger è solo l'ombra della bomba che era un tempo. Bastano una t-shirt bianca e un paio di jeans slargati, il tutto completato da infradito ai piedi, per decretare la fine di un sex symbol.



L'ex lolita del pop, Britney Spears, sembra essere uscita direttamente in pigiama, ma almeno lei si è ricordata le scarpe.



C'è chi di una certa trasandatezza fa una questione di stile, come Asia Argento che si fotografa fiera del suo look improbabile.



Elisabetta Canalis posta su Instagram un'immagine in cui indossa un cappellino da baseball di traverso, gonna sopra il ginocchio e giubbotto di jeans. Eli lo chiama "the invisible look" e scrive: "Ecco il nuovo look da sfoggiare x risultare totalmente invisibili ovunque voi andiate. Nessuno vi caghera' ne tantomeno vi offrira' fa bere percio' uscite pure con la vostra macchina. Sarete invitate da tutte le vostre amiche che prima erano gelose ora invece saranno felici avendo una rivale in meno tra le palle ma una in piu' da prendere x il culo".



Anna Oxa, dal canto suo, regina del trasformismo da palcoscenico di casa nostra, appare irriconoscibile col berrettone e il maglione di due taglie più grande.



Il bel Colin Farrell, forse reduce da una notte brava, non riesce neanche ad allacciare i bottoni della camicia e va al super a petto nudo e coi pantaloni della tuta.



Mise ginnica anche per Fabrizio Frizzi. La "risata" della televisione italiana mette un'accozzaglia di vestiti uno sull'altro. Unica giustificazione: sta buttando l'immondizia.