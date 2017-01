Vip, le rotture sotto l'albero

12:49 - A Natale siamo tutti più buoni, o forse no. Nonostante il clima festaiolo la crisi, soprattutto in campo amoroso, è sempre dietro l'angolo. Ne sa qualcosa Emma Marrone che, con un cinguettio al vetriolo, sembra voler informare i suoi fan dell'ennesima crisi con il fidanzato, l'attore Marco Bocci.

In fondo, la loro storia d'amore, è sempre stata una delle più chiacchierate dello showbiz. Passati i primi mesi di grande passione si è subito insinuato il dubbio che tra i due qualcosa non andasse per il verso giusto. Nessuna smentita ufficiale da parte della coppia che ha sempre lasciato che le polemiche si esaurissero da sole. Questa volta però, le parole di Emma sembrano piuttosto chiare: "Non si gioca con due massi di carte, soprattutto quando non si è in grado di reggere il gioco... Si perde sempre!". A scatenare la salentina pare sia stata un'uscita tete-à-tete tra il fidanzato e Laura Chiatti, come riporta una Chicca di Chi. I due, dopo la cena, si sarebbero allontanati insieme. Bocci, come sempre, non commenta mentre la Chiatti, chiamata dal settimanale, si è limitata a un laconico "Non posso parlare, sono sul set".



Ma Emma e Bocci non sono gli unici a ritrovarsi in crisi sotto le feste. Guendalina Canessa e Luca Marin si sono presi "Una pausa di riflessione", la convivenza pare non abbia portato la serenità sperata dalla coppia.



"Sono stati quattro anni bellissimi, ma nella vita è giusto anche guardare avanti", commenta così Costanza Caracciolo la fine della sua storia con il calciatore Alessandro Fogacci. La distanza e i continui spostamenti sembrano aver messo a dura prova la loro unione al punto da far prendere una decisione drastica all'ex velina. "Abbiamo semplicemente capito che le nostre strade non potevano più andare nella stessa direzione - confessa l'ex velina a Diva e Donna, che preferisce tenere per sé i veri motivi della separazione.



E che dire di Mario Balotelli e Fanny Neguesha? A nulla sono valse le dichiarazioni d'amore del Balo su Twitter: la loro love story, dopo un eterno tira e molla, si è conclusa definitivamente. D'altronde si sa che la vita sentimentale del giocatore del Milan non è cosa semplice.