Vip, fisico bestiale da palestra

11:20 - Coi primi freddi, le vip migrano dalle località da sogno in cui sono andate a villeggiare e tornano ad affollare gli eventi mondani delle città. Costrette a tornare al loro lavoro, quello di essere belle, tra un centrifugato e uno yogurt, ricominciano ad allenarsi anche in palestra.

L'ex velina mora Alessia Reato non vuole più rientrarci e si mostra titubante. Un'altra ex velina dalla chioma scura, Giorgia Palmas, sorride seduta su un macchinario. Facce distrutte dopo gli allenamenti per Juliana Moreira e per l'angelo di Victoria's Secret Adriana Lima. Resiste, impavida, Sabrina Salerno. Anche Antonella Clerici, dopo i piaceri della gola, si dedica all'esercizio fisico.



La glamour Claudia Galanti corre al parco con il bodyguard, mentre Elisabetta Gregoraci si scatta una foto in una pausa sotto una statua. Istantanea da break anche per la neomamma e sposina Belen.



Fiammetta Cicogna si fa fotografare mentre fa stretching e sembra una contorsionista. Federica Fontana solleva i pesi sotto la guida del personal trainer. La sportiva Bar Refaeli usa la tavola da surf ma per il paddle board. La supertop è ginnica anche negli spostamenti, infatti, sceglie la bici per spostarsi. Due ruote da città anche per Filippa Lagerback che si muove così per le vie di Milano.



Maddalena Corvaglia si arrampica alla spalliera come poche e mostra il lato B sodo frutto di tanti sacrifici. Anna Tatangelo dopo "Ballando con le stelle" non ha più smesso di danzare. Più originale Nina Senicar che si diletta nel tiro con l'arco.