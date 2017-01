Vip, ecco dove sono a Natale

16:26 - "Natale con i tuoi", o quasi. Non tutte le showgirl, infatti, hanno deciso di passare le vacanze natalizie nel solito nido familiare. E' il caso di Stefano Bettarini, che con la fidanzata Ilenia Iacono al fianco, scatta social dal Brasile. E che dire di Aida Yespica? Invece del caldo venezuelano ha preferito le cime di Aspen, in compagnia del piccolo Aaron e del compagno, il miliardario Roger Jenkins.

Sulla neve, in compagnia dei figli, l'ex pupa Silvia Abbate che a Vipiteno sfoggia un look a dir poco esagerato: colbacco e stivali pelosi, la biondina non corre certo il rischio di sentire freddo!A sciare anche Anna Safroncik, in Alta Badia: maschera in vista e stanchezza visibile, ma anche tanta soddisfazione. Vacanze in montagna anche per la famiglia Cassano: mentre il piccolo Christian si diletta a costruire un pupazzo di neve, mamma Carolina Marcialis immortala ogni attimo della loro giornata. Tutt'altre vacanze quelle di Elisabetta Gregoraci che, invece, si stende sotto il sole del Kenya. I Briatore al gran completo, infatti, si rilassano a Malindi, nel resort di famiglia. A mollo con il marito, o da sola sulla spiaggia, Eli incanta i followers con i suoi scatti bollenti.



Qualcuno però, a casa, c'è tornato davvero. Victoria Silvstedt è a Stoccolma a cucinare con mammà, mentre si gode il calore dei fratelli. Anche Belen ha deciso di passare Natale con "i suoi" e ha raggiunto tutti a Buenos Aires: lei e Stefano De Martino si godranno qualche giorno da soli, mentre nonna Veronica si coccolerà il piccolo Santiago. L'ex velina Maddalena Corvaglia scatta in spiaggia dal suo amato Salento dove trascorrerà le feste con il marito Stef Burns e la loro figlia, Jamie.