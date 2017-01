Vip a caccia dell'ultimo regalo

13:01 - Se le vacanze natalizie di quest'anno sono all'insegna del risparmio per molti italiani, di certo non lo sono per i vip. I volti noti di casa nostra si aggirano per le vie del centro di Milano con abbigliamento griffato e sacchetti ricolmi di "regalini" da mettere sotto l'albero. Ecco lo shopping dicembrino dei vip da Mario Balotelli a Federica Panicucci.

Mario Balotelli passeggia e compra nel centro di Milano con il fratello. Nina Moric si muove in taxi e ostenta look da diva eccentrica. Tecnicamente perfette Martina Colombari, Federica Panicucci, Michelle Hunziker e Paola Ferrari. Più casual Ludmilla Radchenko,Vincenzo Salemme e Vittoria Belvedere. Fabio Capello compra gioielleria d'alta gamma.



All'estero sono stati avvistate altre star internazionali intente a far spese. Mike Tyson fa acquisti a Parigi agli Champs Elysées. Paris Hilton, in vestito rosso fuoco, compra pezzi d'arte in una galleria di Beverly Hills.