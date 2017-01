Victoria Silvstedt e Maurice Dabbah, improbabile coppia!

12:35 - Lei passeggia altera, bellissima, i tacchi vertiginosi, le lunghe gambe inguainate in pantaloni di pelle nera, i biondi capelli al vento. Lui le sta accanto, di qualche spanna più basso, rotondetto quanto basta per far da contraltare alla linea slanciata di lei e... con le dita nel naso. Sono l'improbabile coppia composta dalla sexy Victoria Silvstedt e dal suo fidanzato, il miliardario Maurice Dabbah.

Una scena che non passa inosservata, soprattutto per la mancanza di eleganza di lui, che con disinvoltura si prepara ad una esplorazione delle narici con pulizia finale. Vic sembra non accorgersene, ma poi piano piano allunga le distanza dal suo accompagnatore e la passeggiata per le vie di Milano, cominciata fianco a fianco, finisce per vie separate. Maurice se ne va per la sua strada, Vic procede da sola.



Come succede spesso quando la bella modella svedese e il suo decisamente "meno bello" compagno sono insieme... Mai troppo vicini. Che non si tratti di una coppia perfettamente "combaciante" è più che evidente, i fatti però contraddicono l'effetto visivo.



Victoria e Maurice, svizzero e ultra miliardario, che possiede un abbondante patrimonio immobiliare, si sono conosciuti nel 2001 e tra loro inizialmente si è instaurato un rapporto di amicizia, che con il passare del tempo, si è trasformato in amore. Cosa attragga una statuaria bellezza come Victoria in un uomo "bruttino" come Maurice, se lo chiedono in tanti. Ma l'amore si sa è cieco e il patrimonio finanziario del signor Dabbah è generoso.