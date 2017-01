Victoria Silvstedt, bambola per sempre

12:33 - Qual è l'età giusta per smettere di fare la bambola bionda? A 39 anni non è ancora arrivata la tentazione di smettere alla giunonica Victoria Silvstedt che, alla soglia degli anta, continua imperterrita a far sballonzolare i seni enormi e a posare con le labbra all'infuori. In bikini dodici mesi all'anno, si appoggia una colonna e accarezza con la mano l'acqua della piscina con un'aria tra l'annoiato e il languido.

I cambi di costume, a beneficio del marchio che porta il suo nome, sono numerosi. Ecco, allora che l'ex coniglietta di Playboy passa da un sofisticato bianco al rosso fuoco. Ma forse, la starlette ha paura di passare inosservata... Ecco che, quando i capelli platino e una fisicità alla Jessica Rabbit non bastano, si interviene mettendo delle paillettes sul seno...