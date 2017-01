Victoria's Secret, di chi è questo angelico sedere?

12:38 - "Who's ass is that?", di chi è il sedere? A lanciare il piccante quesito è Cara Delevingne, supertop britannica protagonista al Victoria’s Secret Fashion Show 2013, che, nel backstage dell'evento, ha immortalato i lati B dei bellissimi Angeli e li ha postati su Instagram. Una sfilata dietro le quinte davvero bollente.

Cara elenca tutti i nomi lasciando ai followers l'onore e l'onere di associare il sedere ad un volto: @angelcandices @behatiiprinsloo @constjablonski @sigridagren @alessandraambrosio @lilyaldridge @doutzen @karliekloss @toni_garrn @caroline_brasch @jacmonika @1jessicahart @kasiastruss @kellybellyboom @officialjdunn @joansmalls @lilymdonaldson @adrianalima.



Ci sono tutti da quello di Candice Swanepoel a quello di Behati Prinsloo e Alessandra Ambrosio e i sederi di molte altre splendide modelle, che hanno sfilato sulla passerella più glamour dell'anno. Cara li ha filmati in jeans corti, gonnellina di pelle, poi ancora in costume, pantaloni... Scultorei, scolpiti e perfetti. In fondo sono i sederi delle donne più belle e desiderate del mondo. Scusate se è poco!