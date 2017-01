Veridiana Mallmann, le star finiscono sul suo lettino spray

13:36 - Tutte sul lettino spray di Verdiana Mallmann. L'ex velina e ex naufraga diventa imprenditrice e lancia sul mercato la tintarella da spruzzare. Addio lampade e solarium a raggi Uv, per le star fanatiche dell'abbronzatura, basterà uno spruzzo. Sdraiata sul rivoluzionario lettino, in lingerie bianca, la bionda showgirl brasiliana sfoggia sulla pagine di Chi le sue curve sexy dal colore uniforme e dorato.

Dal suo centro cosmetico, aperto a Milano con il fidanzato Simone Giancola, sono passate in tante da Elisabetta Canalis a Raffaella Zardo, da Belen a Melissa Satta e Claudia Galanti. Tutte soddisfatte e abbronzatissime. Eli cinguetta su Instagram postando uno scatto in cui mostra addominali scolpiti e tintarella da urlo a ottobre inoltrato: "Basta lampados! Non rovina la pelle ed è spray". Le fa eco Raffaella Zardo: "Tintarella di luna, provare per credere", scrive.

Lo spray abbronzante è un prodotto del tutto naturale che si basa su un pigmento, un estratto della canna da zucchero, che viene nebulizzato sulla pelle, non ossida e dura circa una settimana. Una vera manna dal cielo per le fanatiche della tintarelal tutto l'anno.



Veridiana ammicca felice, la carriera appena intrapresa le sta portando fortuna e l'ha resa ancora più bella e a febbraio pronuncerà anche il fatidico sì con il suo compagno, volando in terra carioca per una grande festa proprio a ridosso del Carnevale brasiliano.



E potete giurarci che per il suo matrimonio arriverà con una tintarella impeccabile.