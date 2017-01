Vedo non vedo sui corpi nudi e vip

11:21 - Le belle dello showbiz non hanno vergogna di mostrare il proprio corpo nudo. Più malizioso dell'esibizione è, però, il gioco di vedo non vedo creato grazie alla complicità di pizzi e veli. Le più audaci sono Kate Moss e Silvia Abbate con quel capezzolo che occhieggia sui seni quasi adolescenziali.

Altri volumi per Natalia Bush e Alessandra Sorcinelli che giocano facendo sbirciare il push-up.



Barbara Guerra gioca con il bianco a fare la bambina dispettosa. Laura Torrisi, Aida Yespica, Alessia Reato, Maria Sharapova e Kim Kardashian sono elegantissime, la loro trasparenza è da grand soirée.



Inguainano le gambe tornite in calze decorate sia Alessia Fabiani che Stefania Orlando.



C'è chi si limita a far intravedere le braccia come Adriana Lima che le filtra attraverso il pizzo nero. Casta pure Elisabetta Gregoraci, bon ton con un tocco di velo.