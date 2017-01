Vanessa Ravizza si è fidanzata con un calciatore del Savona

12:16 - Vanessa Ravizza ha trovato il principe azzurro. Dopo la storia con l'ex gieffino Alberto Scrivano e i sospettati flirt con Bobo Vieri, si è fidanzata ufficialmente con Manuel Sarao, calciatore del Savona. Le dichiarazioni d'amore piovono su Instagram da parte di entrambi.

“Credo proprio di aver trovato finalmente l’uomo giusto. Anche se è più piccolo di me di cinque anni, si sta dimostrando molto più maturo dei suoi coetanei. Da settembre siamo andati a vivere nella stessa casa a Savona. È stato lui a pensare a tutto, anche perché io stavo lavorando a Formentera e non potevo aiutarlo nella ricerca del nostro alloggio. Trascorreremo il Natale a Milano, un po’ con la mia famiglia, un po’ con la sua. Quindi per adesso niente vacanze, anche perché Manuel, a causa dei suoi impegni professionali, non può muoversi prima della prossima estate” ha dichiarato la ex gieffina al settimanale Visto.