Valeria Mazza, bikini perfetto a 42 anni

12:18 - Tra poche settimane festeggerà 42 anni, eppure Valeria Mazza stretta in un bikini decisamente striminzito mostra un fisico mozzafiato da far invidia a una ventenne. La ex modella in vacanza con il marito Alejandro Gravier sembra non risentire proprio dell'avanzare dell'età. Capelli sciolti sulle spalle, laccetti maliziosi sui fianchi, curve da passerella, Valeria era ospite all'inaugurazione di un villaggio a Punta del Este.

Qualche tempo fa la mazza aveva messo in mostra qualche cedimento. Lontana dalle sfilate e impegnata in famiglia, Valeria aveva perso un po' di tonicità. Ma le immagini della vacanze prenatalizia con marito dimostrano che la Mazza è tornata uno schianto tanto quanto prima e il suo fisico resta al top.