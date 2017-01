Valeria Marini, il suo abito è un baby-doll

16:39 - Siamo abituati a vederla sexy e provocante sui suoi scatti social. Questa volta però, Valeria Marini si è superata. Avvolta in un abito strettissimo che ricordava più un baby-doll che un vestito adatto all'occasione, la showgirl ha sfilato sul red-carpet del Roma Film Festival regalando ai fotografi un panorama mozzafiato. A coprire il décolleté abbondante della Marini c'era solo del pizzo nero molto trasparente.

Un vedo e non vedo decisamente provocante, come lo sguardo di Valeria che, sempre sorridendo ai fotografi, ha continuato a mettersi in posa. L'abito cortissimo lascia scoperte le gambe velate dalle calze a rete e avvolge il fondoschiena, esaltando ancora di più le sue forme burrose.



Dopo il bagno nella Fontana di Trevi per imitare Anita Ekberg, la Marini alla presentazione del film "Racconti d'amore" di Elisabetta Sgarbi si è mostrata più pantera che mai.