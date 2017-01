Valeria Marini, feste e massaggi a luci rosse

13:59 - “Baci stellari” cinguetta una sexy e prorompente Valeria Marini stretta in un abito sottoveste nero che lascia intravedere gli slip dello stesso colore e una scollatura profonda che mette in risalto la linea del seno. Tra le mani ha una torta con una candela pirotecnica. Ma le scene più hot sono quelle che la ritraggono durante un sexy massaggio mezza nuda con tanto di gatto sulla pancia.

Fisico dalle curve burrose, Valeria regala mise sempre più intriganti. Calze a rete, tacchetti, sottoveste per una festa tra amici, reggiseno a balconcino luccicante e slip minimal per il massaggio. Stesa su una coperta animalier e in posa da diva, la Marini si fa massaggiare davanti ai flash social e così ecco uno scatto intrigante e a luci rosse. Lei è stesa con il balconcino in bella vista, il gatto all'altezza della pancia, le mani del massaggiatore su schiena e cosce e la fantasia dei follower vola.