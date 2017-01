Valentino Rossi: "Non mi sposo"

17:32 - Il rumor ha fatto il giro dei siti Web e migliaia di fan hanno fatto i complimenti a Valentino Rossi che, secondo Chi, stava organizzando il matrimonio con la modella Linda Morselli in gran segreto a Limbiate. Ma il pilota a "Asganaway" di Radio Deejay ha seccamente smentito la circostanza: "Non mi sposo ma è vero che Linda è di Limbiate".

Sempre insieme, sia a bordo pista che sullo yacht, la coppia era stata paparazzata in atteggiamenti espliciti la scorsa estate mentre si rilassa al sole. Agli obiettivi curiosi non era certo sfuggito il fisico mozzafiato della modella scelta da Rossi: eletta Miss Eleganza nel 2006, forme scolpite e curve da capogiro! A quanto pare non sono le gimkane del Motomondiale a dare soddisfazione al pilota ma quelle della sua Linda...