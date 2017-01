Tutte presenti per "The Cal"

16:55 - Alla presentazione del calendario Pirelli c'erano alcune delle modelle protagoniste nel corso degli anni dei dodici mesi più ambiti dallo showbiz. Non poteva mancare, ovviamente, Antonia Dell'Atte, musa di Giorgio Armani e protagonista di uno degli scatti d'autore di Helmut Newton. Tra le italiane Eva Riccobono e Bianca Balti. Non sono mancate nemmeno le top internazionali, come Alek Wek, Elisa Sednaoui e Karolina Kurkova.