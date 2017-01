Tra i belli di Hollywood, chi vorresti sotto l'albero?

12:59 - Sguardo espressivo e grandi abilità di recitazione, certo. Ma gli attori di Hollywood colpiscono anche per l'avvenenza fisica. Che siano in smoking sui red carpet più glamour o in tenuta casual con t-shirt e jeans, sono sempre un belvedere. Biondi o mori, raffinati o maledetti, ecco una carrellata dei più belli. Chi vorresti "scartare" per Natale? Vota il nostro sondaggio.

Ryan Gosling è da poco tornato single dopo la fine della relazione con la collega Eva Mendes. Camaleontico nei film, piace qualsiasi pelle indossi. Simpatico e accattivante il moro James Franco. Anche se l'ultima volta che ha fatto parlare di sé è stato per un bacio a un amico. E' cresciuto dai tempi di "High School Musical", Zac Efron. Occhi di ghiaccio e capelli scuri, ormai è un sex symbol. Diventato famoso con la saga vampiresca "Twilight", Robert Pattinson non smette di catturare i sogni delle adolescenti. I lineamenti delicati del volto sono la carta vincente di Jude Law che, a quasi 41 anni, non smette di fare il playboy.



Icona della bellezza hollywoodiana per eccellenza è Brad Pitt. Felicemente ammogliato con Angelina Jolie, però, e con numerosa prole. Con la barbetta e lo sguardo da monello, l'attore canadese Ryan Reynolds è riuscito a sposare due delle colleghe più belle, Scarlett Johansson prima e Blake Lively poi. Un altro biondo da sogno è Matthew McConaughey con il suo fisico statuario e i lineamenti da maschio alfa, si è fatto notare una volta di più con i suoi spogliarelli in "Magic Mike". Star indiscussa del film, però, è stato l'attore Channing Tatum che ha conquistato gli urletti di orde di donne con il fascino discreto del bicipite...



Il simbolo della bellezza dannata del cinema a stelle e strisce è sempre lui, Johnny Depp. Occhi scuri e look trasandato, non ci fa ma ci è. La prestanza fisica di Chris Hemsworth è stata la sua chiave per il successo. L'attore australiano protagonista di "Thor", ha il physique du rôle per interpretare un dio. Fisico da urlo anche per il protagonista della serie televisiva "Arrow", Stephen Amell.