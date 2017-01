Tom Cruise ammette: Katie se n'è andata per salvare Suri da Scientology

08:47 - Cuore di mamma per Katie Holmes: tra crescere la figlia Suri e stare con Tom Cruise discepolo di Scientology l’attrice non ha avuto dubbi. Katie ha scelto la piccola: a spiegarlo lo stesso Cruise in una deposizione resa in una causa per diffamazione contro due riviste.

L’attore ha ammesso di aver visto solo una decina di volta la figlia da giugno ad oggi. E all'avvocato che gli chiedeva se la bambina, che adesso ha sette anni, pratichi Scientology, Cruise ha risposto di no.



L’ammissione arriva durante una querela che Cruise aveva sporto contro “Life and Style” e “In Touch” che nel 2012 lo avevano accusato di aver "abbandonato" la figlia. Cruise ha chiesto alla casa editrice delle due testate, Bauer Media, 50 milioni di dollari di danni.



Il divorzio tra Tom Cruise e Katie Holmes è stato formalizzato il 29 giugno.