Tania Cagnotto: "Mi sposo e faccio un figlio"

09:59 - La prossima avventura di Tania Cagnotto? Dopo le Olimpiadi di Londra (si è classificata al quarto posto, per un soffio fuori dal podio), ha rallentato e rivalutato la sua vita. Ora posa sicura di sé su Diva e Donna come fosse una star navigata e confessa: “Voglio diventare mamma. Mi piacerebbe un maschietto”. Fidanzata da quattro anni con Stefano Parolin la tuffatrice svela: “Stefano vorrebbe sposarsi su una barca a vela”.

Dopo Rio 2016 programmerà un figlio, ma i fiori d'arancio sbocceranno prima. “Prima, prima” conferma la tuffatrice. E poi si lascia andare alle confidenze: “Come vorrei avere la pancia piatta... Un po' di pancetta c'è. E poi mi piace la pastasciutta”.



Tania è una che non molla, che quando vuole una cosa s'impunta. Cosa farà a fine carriera? “Oltre alla mamma, non so. Certo voglio vivere sempre a Bolzano... Forse mi piacerebbe allenare i più giovani”.