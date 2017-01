Sylvie van der Vaart, ancora curve sexy in bikini

12:28 - Un corpo da schianto, tonico e sexy in micro bikini rosso e l'autunno può aspettare. Almeno per Sylvie van der Vaart. La bionda modella e presentatrice olandese, ex del calciatore Rafael van der Vaart, si gode gli ultimi scampoli d'estate sulla spiaggia di Miami e sfoggia le sue curve mozzafiato.

Il suo matrimonio con Rafael è finito male, dopo la lite e le botte del Capodanno scorso. Da allora i due, che non hanno però ancora divoziato, vivono vite separate. Ma Sylvie pare aver reagito egregiamente alla sua crisi matrimoniale e alla sua nuova condizione di single. Tra un flirt e l'altro, tra cui pare anche una sbandata per Zlatan Ibrahimovic e addirittura un fidanzato, il milionario francese Guillaume Zarka, attualmente scomparso dalla sua vita, la bella modella 35enne e madre di un bambino di 7 anni, si è ripresa e, a quanto pare, molto bene. Sulla spiaggia di Miami i flash sono tutti puntati su di lei, che con la sua bellezza e il suo fisico da urlo surriscalda l'autunno.