Sylvie posa in lingerie hot per Hunkemoller

10:56 - Nessuna remora nello spogliarsi, questo si sa. Ecco quindi che Sylvie van der Vaart colpisce ancora e posa come testimonial per il marchio olandese di lingerie Hunkemoller. Intimo sexy e pose da gatta, sguardo ammaliante e seducente, la bella Sylvie incanta tutti con il suo corpo perfetto coperto solo da pizzi e autoreggenti.

Mamma single dal fisico mozzafiato, l'attrice olandese ha incassato con stile la fine del suo matrimonio e il fidanzamento dell'ex con la sua migliore amica: per tutta risposta ha inanellato flirt celebri e si è lasciata fotografare in spiaggia con addosso bikini decisamente poco coprenti. Dopo questa campagna hot c'è da scommettere che la trentacinquenne non resterà sola ancora per molto...