Stefano Bettarini sempre più innamorato di Ilenia Iacono

08:40 - Che fosse la donna giusta per lui l'aveva detto ancora quest'estate ma a giudicare dalle recenti foto social quello tra Stefano Bettarini e Ilenia Iacono è un amore con la A maiuscola. Fotografati insieme tra Miami e la Spagna, la coppia sembra decisamente affiatata. Sorridenti e abbronzatissimi i due sembrano fare da un po' le prove di luna di miele.

D'altronde, il primo a parlare di matrimonio era stato proprio Bettarini che, ai microfoni di Mattino Cinque, aveva confessato: "E’ una grande donna che mi compensa, è la mia altra metà. Non escludiamo il matrimonio anche se prima Ilenia deve ottenere il divorzio dall’ex marito. E chissà che prima o poi non arrivi anche un bebé". Insomma, le intenzioni paiono serie. Nel mentre però si godono le vacanze da piccioncini mentre l'ex calciatore non perde occasione per sfoggiare il ventre piatto scolpito dagli addominali. Eccolo mentre corre leggiadro con la tavola da surf sulle bianche spiagge di Miami. Un pizzico di vanità non guasta mai...