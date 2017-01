Tgcom24 >

Stati Uniti: petizione per Carmen Carrera Modella trans che sogna Victoria's Secret 30 novembre 2013

21:24 - ''Anche noi acquistiamo da Victoria's Secret. Non posso far altro che sperare ma ritengo che sia il momento. Rispetto tutti i requisiti e ho una credibilità come modella''. Carmen Carrera ha un sogno, e in quel sogno ci crede: vuole essere come Heidi Klum, come Gisele Bundchen, vuole essere un "angelo" di Victoria's Secret, come rivela in un'intervista alla Cnn. Ad ostacolarla è il fatto di essere una donna transgender, e fino ad ora non se ne sono mai viste sulle passerelle della nota casa di intimo americana. La comunità LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender) ha lanciato in segno di risposta su Change.org una petizione per raccogliere quante più firme possibili per far riconoscere a Victoria's Secret la grande "forza" della modella e dare un messaggio forte alla comunità dei transgender.

La raccolta firme, nonostante abbia raccolto più di 36.000 adesioni, non ha ancora dato nessun risultato positivo. Carmen, che una volta era Christopher Roman, ha vissuto una transizione-battaglia non solo al livello fisico ma, come lei stessa racconta, anche al livello emotivo: ''Ho incontrato molta ignoranza e stupidità. Per molto tempo i trans sono stati una barzelletta. La nostra reputazione e' sempre stata pessima e questo non e' giusto''.