Shopping acqua e sapone per un'ex letterina

10:39 - Ha iniziato la sua carriera con Alessia Fabiani, nello stesso programma tv che poi ha reso famosa Ilary Blasi. Ex letterina di passaparola con Gerry Scotti, dopo alcune partecipazioni tv, qualche ruolo nel cinema e negli spot, è praticamente sparita dalle scene. Rieccola in versione acqua e sapone, in un negozio di antiquario milanese imbacuccata in un piumino. L'avete riconosciuta? Si tratta di Benedetta Massola.

Ha esordito al fianco di Gerry Scotti tra il 1999 e il 2001, l'anno successivo sono arrivate Ilary Blasi e Alessia Ventura. Ha fatto Pressing, Sipario, Casa Vianello, solo per citare alcune partecipazioni nel piccolo schermo, poi di lei si sono un po' perse le tracce. Fino a queste foto che la ritraggono intenta a fare acquisti in un negozio del capoluogo lombardo.