Selena Gomez, scollatura da... brivido!

10:49 - Selena Gomez colpisce ancora. Sono lontani i tempi in cui era solo la piccola maga di Waverly ora, l'idolo delle teenager, sa bene come deliziare i suoi fan. Dopo il successo del suo concerto per il giorno del Ringraziamento, la giovanissima texana è andata a Dallas per presentare il suo singolo di Natale. E, per l'occasione, ha indossato una mise mozzafiato: una tuta morbida dallo scollo vertiginoso.

Seno malizioso che si intravede, complici i fotografi che si divertono a fotografarla di lato. Lei sorride, capelli sciolti e un trucco leggero, quasi come non si accorgesse del suo sex appeal. Classe 1992, la giovane Gomez di strada ne ha fatta. Archiviato il "grande amore" con Justin Bieber, si è dedicata completamente alla sua carriera con ottimi risultati. Sexy, seducente e attenta al suo look, Selena conquista ammaliando senza perdere quell'allure acqua e sapone che fa impazzire i suoi coetanei. E non solo...