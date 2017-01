Scollatura profonda per Nina Agdal

10:54 - Sulla spiaggia di Miami, lo splendido corpo di Nina Agdal si distende sensuale sul bagnasciuga ad aspettare le onde marine. La modella, in questo dietro le quinte dello shooting realizzato per "Sports Illustrated", non è parsimoniosa nel mostrare centimetri di pelle. A un certo punto, dall'ampia scollatura, si vede anche il capezzolo.

Ma la splendida Nina non mostra solo il seno turgido. In pose plastiche, porge ai fotografi la panoramica del fondoschiena generoso e sodo. La rotondità posteriore viene bagnata dalla spuma del mare.