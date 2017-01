Scatti proibiti tra le lenzuola vip

12:34 - Accucciarsi accanto a Elisabetta Gregoraci, guardare Aida Yespica risvegliarsi, dormire sotto il piumone di Cecilia Rodriguez. Sogni irrealizzabili per i fan ma che le star esaudiscono virtualmente. Tramite Instagram, le showgirl postano gli scatti direttamente dal proprio letto.

Elisabetta Canalis e Veronica Ciardi dormono con la pelle nuda a contatto col lenzuolo. Entrambe mostrano il tatuaggio nero disegnato sul braccio.



L'ex velina mora Alessia Reato si coccola con un orsacchiotto. Cucciolo, ma non di peluche, per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen delizia i suoi ammiratori puntando l'obiettivo anche sulle gambe.



Dai loro talami, fanno una serie di scatti sia Elisabetta Gregoraci che Aida Yespica. Mentre Elisabetta si addormenta, Aida si risveglia.



Primi piani sui volti struccati per le attrici Anna Safroncik e Yvonne Sciò e la conduttrice Laura Barriales. Non riesce proprio a lasciarsi andare, invece, Giulia Calcaterra che pure quando dorme mette l'eye liner. Truccata e col balconcino in vista anche la buona notte di Carolina Marconi.