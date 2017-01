Scatti hot: le vip addosso hanno solo l'accappatoio

09:44 - Una diva in posa davanti al flash o una star in sala trucco o ancora una vip dopo la doccia. Tante occasioni con un unico denominatore comune: in queste immagini le belle dello showbiz indossano solo l'accappatoio e si mettono in mostra come fossero pronte per un red carpet. Lo style-spugna lo ha sancito la Gregoraci che con una foto social si è mostrata con i bigodini in testa e un nude look da capogiro.

Ma poi ci sono la Balivo che lascia intravedere solo la salvietta a coprire il seno, la D'Urso con un accappatoio azzurro mentre invia baci su Instagram dopo la trasmissione e ancora la galanti in fase di restyling con il suo assistente, la Stone mentre pranza con il salviettone addosso o la Ecclestone, belen, la Corvaglia. Nessuna rinuncia allo scatto coperta di sola... spugna.