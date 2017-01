Sara Tommasi, ultimo sole d'autunno

12:19 - "Sfrutto gli ultimi raggi di sole per rafforzare l'abbronzatura!!!" cinguetta una Sara Tommasi in bikini da una piscina, sorridente e in forma più che mai, dal suo profilo social. Poi rieccola in palestra, con il suo cane, in un locale con un abito molto sexy, ma sobrio e con una una camicetta sbottonata sul décolleté... "

Ogni giorno che passa acquisto maggiore serenità e mi sento sempre meglio!" sottolinea la showgirl, che dopo il viaggio a Medjugorje, ha annunciato di essere rinata spiritualmente grazie a una ritrovata fede religiosa. E, rinnovata nell'anima e nel fisico Sara si dà da fare anche professionalmente, debuttando con una rubrica su una emittente marchigiana: "Buona Sera amici, da lunedì inizierà ufficialmente la mia rubrica glamour sul programma radiofonico “Prima Serata” condotto dal mio amico Emanuele Spaziani e coadiuvato da Stefano Raucci sull'emittente Radio Radio fm 104.5! Mercoledì inoltre il programma sarà on the road per la città di Roma quindi aspettatevi un blitz nei locali più glamour della capitale….Sara è tornata e speriamo che sia la volta buona!