Sara Tommasi, tra piscina e palestra ci riprova

13:01 - Tra palestra, piscina e Spa Sara Tommasi sembra essere diventata una fanatica della forma fisica... salutare. Eccola in costume mentre si prepara a nuotare e poi alle terme e in una beauty farm. Niente più scatti hot seminuda, ma l'album di una "brava ragazza" che ci tiene al suo corpo e che ha messo la testa a posto, come lei stessa spiega in un accorato messaggio su Facebook... Sarà la volta buona?

"Prima di andare a nanna vorrei dirvi:", scrive Sara, "Ho sbagliato nei confronti della mia famiglia, ho sbagliato nei confronti dei miei amici e in quelli del mio ex-fidanzato, ho sbagliato nei confronti dei miei fans, ma soprattutto ho sbagliato nei miei di confronti. Non mi amavo e non mi rispettavo, parte dovuto alla mia malattia e parte dovuto a uno stile di vita sregolato. Vi posso assicurare che non c'è giorno che passa per il quale non provo vergogna", rispondendo agli ancora numerosissimi insulti che riceve via social. "Lo so che delle semplici scuse non possono cancellare il mio folle passato, ma sto cercando in tutti i modi di farmi vedere come una persona nuova e riconquistare la fiducia delle persone che mi sostengono".



Vogliamo crederle? Già una volta la Tommasi aveva deciso di redimersi, fallendo, dopo la sua prima visita a Medjugorije e tornando a far parlare di se in maniera non troppo edificante, tra "scandali" a luci rosse, spettacoli e dichiarazioni "stravaganti". A Medjugorje l'ex modella con tanto di laurea alla Bocconi, ci è tornata di recente e adesso rieccola "illuminata" sulla via della riabilitazione, mentre posa con i nonni, con il padre, in treno, e poi mentre si occupa della sua forma fisica in piscina: "Da piccola ero una campionessa in piscina ... Adesso una faticata... " e in palestra. Look sempre molto casti e sobri, commenti da "ragazza normale".



Solo una piccola ombra rischia di oscurare adesso la nuova immagine che Sara cerca con fatica di far accettare. Qualche giorno fa la showgirl si è recata a Chieti e si è fatta fotografare mentre bacia Salvatore Marino ex candidato a sindaco della città di Chieti per la "Destra Nazionale" oltre che presidente dell'associazione Maschio 100%. Inopportunità della Legge sul femminicidio e sostegno alla lotta dell'associazione Maschio 100%, questi i temi con cui la Tommasi proclama il suo ritorno alla politica ... Un passo falso?