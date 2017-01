10:39 - Sara Tommasi è tornata. Il viso rilassato, in forma e apparentemente serena, la showgirl riapre al social postando scatti e video recenti su Facebook e su Twitter. Un ritorno in grande stile con tanto di foto del passato, prima del porno, del nudo ostentato, dell'esibizionismo e del torbido degli ultimi anni.

Niente nudi, niente foto osé, in uno scatto Sara posa con un'amica, un maglioncino bianco addosso, una camicia e un paio di jeans, il volto appena truccato, poi rieccola con una t-shirt rosa e la scritta: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio", presumibilmente un ricordo del recente viaggio a Medjugorje, il secondo forse, organizzato per ritrovare se stessa e un po' di pace interiore. E poi ancora nella sua camera da letto a Terni, look sobrio, il cellulare che copre la faccia per l'autoscatto e in treno, in viaggio verso Torino con il padre. E c'è anche il solito siparietto delle recriminazioni, "alla Tommasi" vecchio stile. un video la showgirl umbra annuncia il suo ritorno sui social, mette in guardia dai falsi profili con il suo nome e menziona la sua storia d’amore con Fabrizio Chinaglia, finita nel peggiore dei modi: “La verità è che Fabrizio Chinaglia ha fatto male a me e alle persone che mi sono vicine. E’ una persona negativa, che mi ha fatto del male, perciò non vi fidate di quello che dice“. E qua e là ecco spuntare qualche scatto del passato, quello di una Sara splendente e bellissima, ragazza dalle mille possibilità, dalle mille prospettive. Molte delle quali già buttate al vento.