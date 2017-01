Sara Tommasi, a Sharm el Sheik per l'ex

12:55 - Dopo lo strip di qualche settimana fa, Sara Tommasi era tornata single. Il suo, ormai ex-fidanzato, Stefano Ierardi a quanto pare non aveva gradito lo spettacolino hot della showgirl. "Io e Stefano ci siamo lasciati" commentava triste la Tommasi sulla sua pagina Facebook e per riconquistarlo ha deciso di raggiungerlo a Sharm el Sheikh.

La showgirl, infatti, sembra davvero pentita del suo comportamento:"Come al mio solito ho buttato via un'altra storia d'amore... A volte mi dimentico che alcune mie azioni possono provocare reazioni negative da parte delle persone che mi vogliono bene. Ho fatto quel piccolo strip a Roma e ora Stefano non ce più". La Tommasi però non si è persa d'animo e ha deciso di riconquistare il suo "bambolotto", come lo chiama lei.



Eccola postare foto che la ritraggono in bikini spaparanzata in piscina. Il fisico, dopo mesi di palestra, sembra stia tornando sexy come un tempo, anche se tutta questa ritrovata sensualità non è bastata a farle ottenere il perdono di Ierardi. Sara non molla e lo provoca sui social:"Sei a 100 metri da me e guarda che ti perdi....". Lui fa orecchie da mercante e lei, intanto, si gode il sole. Un po' di relax lontano dai riflettori non può che giovarle...