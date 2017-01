Sara Sampaio, curve promettenti

15:30 - Tra gli angeli di Victoria's Secret è entrata da poco per prendere il posto di Miranda Kerr ma la bella Sara Sampaio, 22enne top model portoghese, sta già facendo impazzire tutti con le sue curve sexy. Eccola durante uno shooting fotografico a Miami per "Calzedonia mare". In bikini e costumi interi con le sue forme perfette e le pose sensuali da gattina conturbante la giovane top riscalda gli animi intorpiditi dall'autunno con una ventata bollente... d'estate.