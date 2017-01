Rughe e capelli bianchi, anche le vip invecchiano

16:50 - "Specchio, specchio delle mie brame chi è la più giovane del reame?" Se le showgirl potessero scegliere per quale incantesimo vendere l'anima, l'eterna giovinezza vincerebbe su tutti i fronti. Nessun chirurgo può alleviare totalmente i segni dell'impietoso scorrere tempo. A volte però, basterebbe fare attenzione: anche una ricrescita trascurata può trasformare una principessa in una "strega". Kate Middleton docet.

Impietosi i paparazzi hanno fotografato la cute ingrigita della Duchessa di Cambridge che, in effetti, ha peccato di pigrizia. Ma il grigio, nella famiglia Middleton, è di casa. La sorella Pippa, salita alle ribalte per ben altre doti, è stata pizzicata in giro per Londra agghindata come una vecchia signora: capelli grigi e "crocchia" in testa. Una vera caduta di stile per "Miss Lato B perfetto".



Claudia Gerini sciocca tutti con un autoscatto che sembra un'istantanea dal futuro. Lei, sempre impeccabile con boccoli e make-up, è irriconoscibile: labbra imbronciate e qualche rughetta. Appare trascurata anche Flavia Vento: perfino in spiaggia non riesce a nascondere che nulla è più come ai vecchi tempi.



Sportive ma poco attente alla cura della pelle Magda Gomes e Stefania Orlando. Corsa o pagaia che sia, quello che resta impresso è il volto stanco e le occhiaie in bella vista. Nel gruppo c'è anche una giovanissima come Anna Tatangelo in alcuni scatti impietosi.



Gli anni passano anche per le icone sexy del cinema. Lo sanno bene Kim Basinger e Sharon Stone, beccate non proprio in versione femme fatale. La bionda di "Basic Instinct" gira con i bigodini in testa e, a dirla tutta, avrebbe proprio bisogno di una maschera idratante. E che dire di Pamela Anderson? Da quando ha tagliato i capelli alla maschietto ha perso buona parte del suo sex-appeal. E le rughe incombono...