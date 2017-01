Rosie "Miss maglietta bagnata"

11:04 - La t-shirt sottile portata senza reggiseno viene spruzzata con l'acqua da un assistente. Rosie Huntington-Whiteley abbandona , così, per un attimo le pose sensuali e scoppia in una risata. L'angelo di Victoria's Secret tenta nel servizio fotografico realizzato per "Garage Magazine". La bionda si sposta la scollatura della maglietta senza pudore,mentre la texture della maglia, inumidita, mostra già i capezzoli.

Oltre agli scatti da "Miss maglietta bagnata", anche pose da pin-up strizzata in un corsetto. Con i capelli cotonati e acconciati in onde vaporose, la Huntington conquista anche quando si ispira a un gusto retrò. Il bustino evidenzia la vita sottile e la forma sinuosa della silhouette della modella. Ma, anche quando non è sul set, Rosie ama provocare. Alla festa di Playboy ha indossato una giacca rossa senza biancheria intima. Grazie alla posizione strategica del bottone, quando Rosie si gira non lascia nulla all'immaginazione.